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Культура

Внук Заходера решил продавать чипсы и капусту под брендом «Винни Пух»

SHOT: внук писателя Заходера подал заявку на регистрацию бренда «Винни Пух»
Союзмультфильм

Внук писателя Бориса Заходера Федор Деревянский подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Винни Пух». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Заявка была подана 3 июня. Согласно заявке, бренд планируется использовать для продажи широкого ассортимента продуктов питания. В перечень вошли агар-агар, желатин, молочная и кисломолочная продукция, рыба, мясо, икра, джемы, компоты, супы и бульоны, чипсы, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, квашеная капуста и овощные салаты.

Также среди товаров указаны более необычные позиции, включая сухие съедобные цветы, пыльцу растений и личинки муравьев.

В прошлом году Федор Деревянский через суд добился передачи ему прав на товарный знак «Винни Пух» у ООО «Городская организация Союза писателей». Изначально бренд в 2004 году зарегистрировал его отец Андрей Деревянский — сын Бориса Заходера.

Спустя несколько лет права на товарный знак были проданы. Позднее Деревянский решил вернуть бренд. В ходе разбирательства было установлено, что компания-владелец в течение последних лет не использовала товарный знак, после чего права были переданы новому правообладателю.

Ранее LG подала в Роспатент заявки на регистрацию пяти новых брендов для бытовой техники.

 
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