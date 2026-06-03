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Бизнес

Канадская Bauer подала заявку на регистрацию товарного знака в России

Ушедший из РФ хоккейный бренд Bauer зарегистрировал бренд Supreme
Shutterstock/FOTODOM

Канадская компания Bauer Hockey LTD 2 июня подала заявку в Роспатент на бренд SUPREME. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Под брендом можно производить хоккейные коньки, клюшки и защитное снаряжение.

На официальном сайте Bauer указано, что коньки SUPREME разработаны так, чтобы «помочь аккумулировать энергию и правильно высвобождать ее, поддерживая правильную технику по мере того, как темп игры нарастает».

В марте 2022 года генеральный директор Bauer Эд Киннали сообщил о том, что принял решение о приостановке деятельности компании в России и Беларуси.

Дистрибьютором товаров Bauer Hockey LTD является ООО «Интер-Коммерц», которое основано в декабре 2004 года. Выручка компании в 2025 году составила 2,6 млрд рублей (3 млрд в 2024 году), а прибыль выросла с 333 до 356,7 млн рублей.

Ранее стало известно, что южнокорейский мессенджер хочет зарегистрировать бренд в России.

 
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