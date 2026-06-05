Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Ушедшая из России LG подала заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов

Южнокорейская компания LG регистрирует в России пять новых брендов
LG

Южнокорейская компания LG хочет зарегистрировать в Роспатенте пять новых брендов для реализации бытовой техники. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Южнокорейский производитель техники LG 2 июня подал в Роспатент пять заявок на регистрацию брендов. Компания планирует зарегистрировать товарные знаки Timed Dry, Intensive Dry, AI, Rainy Dry и «Интенсивная». В качестве вариантов использования брендов указана различная бытовая техника», — сообщили в сервисе.

LG объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года, однако российское юрлицо ООО «ЛГ Электроникс Рус» продолжает работу. По итогам 2025 года выручка организации составила 37 млрд рублей (-11% к 2024 году), чистая прибыль — 2,5 млрд рублей, что сопоставимо с прибылью за 2024 год.

Ранее ушедший из РФ хоккейный бренд Bauer зарегистрировал бренд Supreme.

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!