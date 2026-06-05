Ушедшая из России LG подала заявки в Роспатент на регистрацию новых брендов

Южнокорейская компания LG хочет зарегистрировать в Роспатенте пять новых брендов для реализации бытовой техники. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Южнокорейский производитель техники LG 2 июня подал в Роспатент пять заявок на регистрацию брендов. Компания планирует зарегистрировать товарные знаки Timed Dry, Intensive Dry, AI, Rainy Dry и «Интенсивная». В качестве вариантов использования брендов указана различная бытовая техника», — сообщили в сервисе.

LG объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года, однако российское юрлицо ООО «ЛГ Электроникс Рус» продолжает работу. По итогам 2025 года выручка организации составила 37 млрд рублей (-11% к 2024 году), чистая прибыль — 2,5 млрд рублей, что сопоставимо с прибылью за 2024 год.

Ранее ушедший из РФ хоккейный бренд Bauer зарегистрировал бренд Supreme.