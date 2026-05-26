Россияне назвали самых нишевых героев русской классики

Князь Лев Николаевич Мышкин из романа Федора Достоевского «Идиот» и Маргарита из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» признаны самыми нишевыми героями русской классики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования книжного сервиса «Литрес».

В ходе опроса респондентам предложили оценить свое отношение к одному из главных трендов соцсетей 2026 года — «нишевости». Это стремление к индивидуальности, отказ от массовой культуры и интерес к специфическим темам. В частности, россиян попросили назвать литературных героев, которые, по их мнению, олицетворяют данный тренд.

В рейтинге нишевых мужских персонажей в тройку лидеров, помимо князя Мышкина, вошли Воланд из «Мастера и Маргариты», а также нигилист Евгений Базаров из романа Ивана Тургенева «Отцы и дети».

Среди героинь русской классики выделили Маргариту, Эллочку-людоедку из сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и Анну Каренину из одноименного произведения Льва Толстого.

По данным исследования, 79% россиян положительно относятся к «нишевости». У некоторых респондентов проявление нарочитой индивидуальности, напротив, вызывает скепсис.

