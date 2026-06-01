Петр Дранга о российских артистах за рубежом: «Нас понимают больше, чем кажется»

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Аккордеонист и дирижер Петр Дранга высказался об отношении к российским артистам за рубежом. Его цитирует ТАСС.

Заслуженный артист России назвал русскую музыку, балет и оперу частью мировой культуры, которую слушатели часто чувствуют без перевода.

«Можно не знать языка, но все равно эмоционально считывать произведение», — говорит Дранга.

Музыкант добавил, что российские артисты неоднократно добивались успеха за границей, а иностранные музыканты вдохновлялись русской культурой. Дранга уточнил, что во время работы Нью-Йорке видел огромное количество талантливых русских специалистов в мировой музыкальной индустрии.

«Поэтому я уверен: нас понимают гораздо больше, чем иногда кажется», — заключил он.

Накануне россияне назвали самых нишевых героев русской классики.

Ранее гендиректор Эрмитажа получил высшую награду Сербии.

 
