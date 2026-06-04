Константин Эрнст подтвердил перезапуск «Фабрики звезд»

Продюсер и генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст объявил на ПМЭФ о перезапуске шоу «Фабрика звезд». Его слова передают «Ведомости».

Эрнст охарактеризовал перезапуск как историю классического соревнования продюсеров.

«Будет кто-то из продюсеров со старой «Фабрики звезд» и кто-то из продюсеров музыкантов, появившихся за последние 10 лет. То есть будет две команды, и получится, что продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — отметил продюсер.

Впервые информация о возвращении «Фабрики звезд» появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг» 2 июня. Как утверждает СМИ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. На тот момент официального анонса от Первого канала не поступало.

Проект «Фабрика звезд» уже возвращался на экраны в 2024 году на телеканале ТНТ. Однако формат уже не был так популярен у зрителей, как раньше. Также практически никто из участников так и не обрел славу.

Ранее Эрнст поддержал идею Михалкова о квотировании зарубежного кино.