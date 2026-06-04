Названы имена возможных наставников перезапуска «Фабрики звезд» на Первом канале

Продюсер Евгений Бабичев раскрыл «Газете.Ru», что новыми наставниками в перезапуске «Фабрики звезд» могут стать Игорь Матвиенко и Антон Беляев.

Константин Эрнст подтвердил возвращение «Фабрики звезд» на Первый канал и анонсировал, что один из продюсеров будет из старых сезонов, а второй — представитель новой школы, появившийся в последние 10 лет. Евгений Бабичев считает, что представители телеканала не станут выбирать посторонних музыкантов и сделают ставку на своих «выпускниках». По его мнению, это вполне может быть Антон Беляев, прошедший через «Голос» и даже занимавший кресло члена жюри.

«Хорошая идея, что они вернули жизнь в звездном доме и будут делать на этом тоже акцент. Первый канал вообще уже забыл про формат реалити. За такое большое количество лет телеканал выпустил столько сезонов проекта «Голос», что, наверное, ответ по поводу наставников лежит на поверхности. Это будет кто-нибудь из артистов-выпускников. Мне напрашивается фамилия Антона Беляева. У него особенный взгляд на музыку, не такой, как у всех, очень хороший вкус и внутреннее чутье. Он может поделиться вот этим своим видением с молодым поколением, и можно будет говорить о том, что это будет качественная музыка, даже интересная и на западном рынке», — поделился Бабичев.

Продюсер отметил, что имя второго наставника из предыдущих сезонов можно узнать, исключив тех, кто точно не может участвовать в съемках перезапуска. Так, он считает, что самый вероятный вариант — Игорь Матвиенко.

«Скорее всего, это будет, естественно, не Шульгин, который отошел от дел. Это точно не может быть Константин Меладзе по понятным причинам. Игорь Крутой, наверное, уже все-таки перерос такие форматы, и ему интереснее делать собственные песни. В последнее время он делает дуэты со звездами, плюс у него «Новая волна», то есть фронт работ Академии Игоря Крутого достаточно большой. Наверное, на «Фабрику» он не будет тратить силы, время, энергию. Для Фадеева тоже уже «Фабрика» — старый формат, возвращаться к нему он не будет. Соответственно, остались у нас только Дробыш и Матвиенко. Но Дробыш был в перезапуске проекта на МУЗ-ТВ. И, на мой взгляд, это прям очень было неудачно. Это была «Фабрика» без хитов, похожая на халтуру. Так как проект возвращается громко на Первый канал, а первым продюсером «Фабрики» был Игорь Матвиенко, я делаю ставку, что это может быть именно он», — заявил продюсер.

Ранее Сергей Соседов поддержал возвращение «Фабрики звезд» на Первый канал.