Соседов о возвращении «Фабрики звезд» на Первый канал: «Уже все отмониторили и просчитали»

Критик Сергей Соседов поддержал возможное возвращение «Фабрики звезд» на Первый канал. Он отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что на ТВ нужно больше хороших музыкальных проектов.

По словам Соседова, если канал принял решение возобновить популярное в нулевые шоу, значит, тщательно изучил все риски.

«Если какой-либо проект возвращается на ТВ, значит, уже все отмониторили и просчитали. На ТВ всегда все тщательно просчитывается», — поделился критик.

Проект «Фабрика звезд» уже возвращался на экраны в 2024 году на телеканале ТНТ. Однако формат уже не был так популярен у зрителей, как раньше. Также практически никто из участников так и не обрел славу. По мнению Соседова, известность артиста не всегда зависит от шоу. Он подчеркнул, что важны многие другие аспекты.

«Стать звездой или не стать, часто не зависит от конкретных проектов и форматов. Это всегда случай: нужен репертуар, продуманная раскрутка, ротации на радио и ТВ, клипы, попадание в аудиторию и так далее. Это всегда лотерея. Так что пусть будет больше музыкальных проектов — хороших и разных», — отметил Соседов.

Информация о возвращении «Фабрики звезд» появилась в Telegram-канале «Продюсер от бг». При этом представители Первого канала пока ничего не анонсировали.

Ранее звезду «Фабрики звезд» нашли в аниме и опере.

 
