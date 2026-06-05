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Культура

Соседов раскрыл, кто занял место Shaman на сцене

Музкритик Соседов считает, что Ваня Дмитриенко обошел Shaman по популярности
Максим Блинов/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Ваня Дмитриенко уже занял место Ярослава Дронова (он же — Shaman) на российской сцене. Его слова передает Общественная служба новостей.

Соседов считает, что популярность Дронова снижается из‑за однотипных композиций, в то время как Дмитриенко привлекает аудиторию не только талантом, но и харизмой.

«Shaman теряет интерес, потому что пытается устроить хайп на любом поводе, который всплывает в информационном поле. <...> Я предупреждал, что это путь к забвению», — отметил эксперт.

В начале мая Соседов заявлял, что Shaman утратил былую популярность. Эксперт отмечал, что артист с таким уровнем дохода, как Дронов, обязан выпускать качественные хиты и не терять связь с аудиторией.

Осенью 2024 года концерт Shaman в Ставрополе, запланированный на День города, отменили после общественной дискуссии о его гонораре в 15,3 млн рублей. Глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди жителей, в котором 80% участников высказались против выступления. Гонорар Shaman вернул.

Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская раскрыла стоимость номера Билана на «Евровидении».

 
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