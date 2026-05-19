Соседов о гонорарах Shaman: «Это грабеж в чистом виде»

Музкритик Соседов назвал грабежом стоимость билетов на концерты Shaman
Максим Блинов/РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) утратил былую популярность. Его слова передает Общественная служба новостей.

Эксперт указал на однообразие репертуара артиста, воскликнув: «Где драматургия? Где разножанровость? Постоянно одно и то же, и все по кругу! А после выступления на «Интервидении» Дронов и вовсе обленился».

Соседов также отметил, что артист с таким уровнем дохода, как Shaman, обязан выпускать качественные хиты и не терять связь с аудиторией.

«Это уму непостижимо, когда певец выкатывает такие суммы за свои концерты или разовые выступления. Это грабеж в чистом виде», — отметил он.

Напомним, что осенью 2024 года концерт Shaman в Ставрополе, запланированный на День города, отменили после общественной дискуссии о его гонораре в 15,3 млн рублей. Глава региона Владимир Владимиров провел опрос среди жителей, в котором 80% участников высказались против выступления. Гонорар Shaman вернул.

Накануне Shaman заявил, что хочет записать песню с Надеждой Бабкиной.

Ранее сообщалось, что Шура заработает 1,5 млн рублей в свой 51-й день рождения.

 
