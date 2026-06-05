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Культура

85-летняя Брыльска о боли и одиночестве: «Болезнь выкручивает пальцы»

Актриса Барбара Брыльска призналась, что страдает от неизлечимой болезни
Global Look Press

Польская актриса Барбара Брыльска, которая 5 июня отмечает 85‑летие, рассказала в интервью изданию «Абзац», что страдает от сильной боли и прогрессирующей потери памяти.

«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать. Лечиться бесполезно, это не поможет», — сказала знаменитость.

Брыльска поделилась, что друг назвал ее недуг «песельоза» — с отсылкой к 11‑значному персональному идентификационному номеру (PESEL), который используется в Польше для учета населения.

«Это болезнь старости. От «песельозы» нет лекарств. Только от давления, от сахара, витамины. У меня болит все. Что я могу хотеть? Покоя и здоровья», — подчеркнула звезда.

По словам актрисы, сейчас она уже ничего не требует от жизни. Брыльска живет одна и не хочет нанимать помощницу. Ее единственным постоянным собеседником является кошка по кличке Малютка.

«Мне уже ничего не нужно. Одно лекарство только — это кончина», — заявила артистка.

Актриса Барбара Брыльска родилась в 1941 году в семье слесаря и швеи в селе Скотники, расположенном рядом с городом Лодзь в центральной части Польши. Первой заметной ролью актрисы стала партия Эвы в военной драме «Потом наступит тишина». За ней последовала роль жрицы Камы в фильме «Фараон». Подробнее о творческом пути артистки — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что 72-летний Глызин попал в больницу с тромбозом.

 
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