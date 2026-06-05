СМИ: 72-летний Глызин попал в больницу с тромбозом

Певец Алексей Глызин больше недели терпел боль в ноге и не обращался к врачам, пока его состояние не ухудшилось. Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

Как утверждает издание, около месяца назад 72‑летнего артиста экстренно госпитализировали. Врачи выявили у него перекрытие кровотока в венах (тромбоз) — как подкожных, так и глубоких.

Медики назначили Глызину уколы и препараты для разжижения крови, а также рекомендовали носить компрессионные чулки и исключить лишнюю физическую активность. Кроме того, ему посоветовали держать ногу в приподнятом положении и временно отказаться от посещения бани и сауны.

Несмотря на рекомендации врачей, Глызин провел в стационаре всего один день, после чего выписался под амбулаторное наблюдение. Уже 9 июня артист планирует вернуться на сцену. Это будет его первое выступление после госпитализации.

Алексей Глызин обрел популярность в 80-е годы. Сначала он выступал в составе группы «Веселые ребята», а затем основал коллектив «Ура». Сейчас певец продолжает концертную деятельность и участвует в шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ.

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