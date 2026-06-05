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Культура

Стало известно о недвижимости Прохора Шаляпина в Сочи и Москве

Прохор Шаляпин владеет недвижимостью более чем на 150 млн руб.
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Певец Прохор Шаляпин имеет в собственности недвижимость общей стоимостью более чем 150 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В публикации отмечается, что в начале прошлого года музыкант купил квартиру в Мытищах для своей матери. Стоимость жилья обошлась приблизительно в 14 млн рублей с учетом ремонтных работ и меблировки. Также в распоряжении Шаляпина есть две квартиры в Москве, которые были приобретены летом 2025 года, они находятся в одном доме на одном этаже.

Еще одна квартира артиста площадью 400 квадратных метров находится в Сочи. Шаляпин унаследовал ее от подруги своей бабушки. По данным издания, эта недвижимость стоит порядка 130 млн рублей. Эту жилплощадь певец сдает в аренду, деля доход с внуком бывшей хозяйки.

До этого Шаляпин признался на YouTube-канале «Проверено Цианом», что потратил 11 миллионов рублей на ремонт квартиры.

Шаляпин отметил, что рассчитывал заплатить 5 миллионов рублей, но в процессе ремонта вышел за рамки бюджета. Одна только кухня обошлась звезде в более миллиона рублей.

Ранее Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты.

 
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