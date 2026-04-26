Певица Слава отказалась от алкоголя: «Бабка бросила пить»

Певица Слава отпраздновала месяц трезвости
nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) рассказала, что отказалась от употребления алкоголями. Месяц трезвости она отпраздновала откровенным постом в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Бабка бросила пить на полгода!» — написала она.

Артистка добавила, что тепперь ей немного скучно и по вечерам хочется «выпить винишка».

«Я хочу дать себе полгода и попробовать пожить без алкоголя, потому что я долго глушила им все трудности, переживание, сложности», — признает она.

В начале марта Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

Ранее дочь Славы призналась, что худела с помощью препарата для диабетиков.

 
