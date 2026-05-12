«Мне просто стало стыдно»: Пресняков рассказал, сколько друзей потерял после отказа от алкоголя

Певец Пресняков признался, что отказался от алкоголя из-за стыда перед детьми
Григорий Сысоев/РИА Новости

Певец Владимир Пресняков поделился воспоминаниями на шоу «ВопросРебром», рассказав, сколько друзей он потерял, когда бросил пить.

Артист признался, что в молодые годы он нередко выпивал вместе с друзьями по девять бутылок коньяка в день — преимущественно армянского, который, по его словам, считался лучшим. По словам актера, долгое время алкоголь будто бы «приземлял» его избыточную энергию, но со временем ситуация вышла из-под контроля, приведя к зависимости.

«Мы выпивали… по девять бутылок коньяка в день. Армянского, потому что лучше тогда не было ничего. <...> Потом, естественно, это дало сбой, и ты превращаешься в человека, который, ну, типа, зависимый», — рассказал он.

Сегодня, по словам Преснякова, очень мало людей из того круга остались рядом с ним. Среди немногих, кто сохранил с ним отношения, артист назвал Леонида Агутина и Игоря Николаева.

Пресняков отметил, что решил отказаться от прежнего образа жизни из-за осознания собственного неадекватного состояния и стыда перед будущими детьми.

«Мне просто стало стыдно за то, что меня увидят мои дети в будущем какую-то там съемку, и это быстро прекратилось все», — поделился Пресняков.

