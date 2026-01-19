Размер шрифта
Культура

Анита Цой раскрыла секреты маскировки от фанатов

Певица Анита Цой заявила, что освоила технику маскировки от поклонников
Нина Зотина/РИА Новости

Певица Анита Цой рассказала, что для свободных прогулок по Москве без привлечения к себе лишнего внимания она использует различные способы маскировки. В привычном образе погулять по столице звезде не удается, поэтому приходится скрывать внешность, заявила она Общественной Службе Новостей.

По словам Цой, в целом в последнее время россияне стали более тактичными, и даже если узнают своего кумира, то стараются не сильно мешать и не просят «в истерике» о совместном фото.

«Но мне проще преобразиться, чтобы никто не узнал, потому что излишнее внимание — это не всегда то, что хочется, — добавила певица. — Поэтому надеваю кепку на голову, очки на нос, толстовку — и вперед на прогулку».

Она добавила, что похожие способы маскировки используют многие звезды российской эстрады, в результате чего даже на самых оживленных улицах Москвы и других городов их не узнают.

Ранее Любовь Успенская рассказала, как прячется от фанатов в людных местах.

