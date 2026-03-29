Анита Цой объяснила, почему не делает пластику: «Меня выгоняют»

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Пятым каналом», что пока не планирует делать пластику.

Цой рассказала, что изучила корейские клиники, чтобы сделать пластику. Однако хирурги отказывают ей в услуге.

«Меня выгоняют из пластической хирургии. Я уже ездила в Корею несколько раз, смотрела эту историю, изучала. Мне говорят: «Идите пока отсюда, мы вам легенькие истории сделаем и ничего более», — поделилась артистка.

Цой добавила, что для поддержания красоты ходит к косметологу. К примеру, она делает уколы с биоматериалом лосося.

«Делаю масочки, делаю массажи, что-то в меня вбивают, мне в лицо какие-то крема по десять ступеней, по-моему», — рассказала певица.

В феврале Анита Цой сообщила, что неизвестные порезали все еще концертные наряды перед выступлением в Кремле. Ей пришлось петь в домашней одежде на сцене Кремля из-за инцидента. Артистка подчеркнула, что вместе с командой будет разбираться, кто порезал платья.

По словам Цой, стоимость одного испорченного наряда составляла 1-1,5 миллиона рублей. Всего артистка должна была выступить в 5-6 костюмах.

Ранее Анита Цой призналась, что отдыхает в больнице.

 
