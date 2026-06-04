Дава о своей мечте стать отцом: «У меня всегда была тяга»

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) признался, что всю жизнь хотел стать отцом. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

Манукян раскрыл, что ему было легко играть роль папы главной героини в музыкальном сериале «Двойная жизнь Ми», поскольку он всегда мечтал о ребенке. По мнению блогера, отцовство было в нем заложено.

«У меня всегда была тяга. Я этого ждал. У меня это заложено было. Для меня это было очень естественно. Я ничего не наигрывал. Я просто проживал это с естественными эмоциями», — объяснил Дава.

В феврале 2025 года стало известно, что певица Мари Краймбрери и Дава ждут ребенка. Эту новость исполнительница объявила в соцсетях. В марте пара поделилась, что официально зарегистрировала свои отношения. Однако когда именно Краймбрери и Дава сыграли свадьбу, неизвестно.

В мае Краймбрери и Манукян объявили о рождении дочери. Знаменитости дали своей наследнице имя Николь.

В мае 2026 года Дава рассказал, что с появлением собственного ребенка начал лучше понимать своих родителей. Однако одновременно с этим блогер столкнулся с необходимостью переосмыслить некоторые аспекты их воспитания.

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