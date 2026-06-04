Катя Лель раскрыла главный секрет воспитания дочери

Певица Катя Лель раскрыла главный секрет воспитания своей единственной дочери Эмилии. Об этом артистка рассказала kp.ru.

По словам Лель, для нее главное дарить своей 17-летней дочери любовь и свет в любой ситуации.

«Неважно, переживания это или любовь — что испытывает твой ребенок — главное всегда обнимать и говорить, что ты любишь. Каждый день успокаивать. Я всегда говорю так: «Это пройдет, не переживай». У каждого есть свои вопросы в этом мире», — поделилась певица.

Артистка назвала любые переживания нормальным процессом, подчеркнув, что это свойственно всем людям. По мнению Лель, важнее всего согревать своего ребенка любовью и уделять ему достаточно внимания.

До этого Катя Лель рассказала, что ее дочь полностью погружена в процесс подготовки к ЕГЭ. По словам исполнительницы, сейчас Эмилия очень мало спит и занимается с репетиторами, которых выбрала самостоятельно.

Ранее Катя Лель высказалась о замужестве.