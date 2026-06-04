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Культура

Катя Лель раскрыла главный секрет воспитания дочери

Певица Катя Лель заявила, что важнее всего дарить своему ребенку любовь
katyalelofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель раскрыла главный секрет воспитания своей единственной дочери Эмилии. Об этом артистка рассказала kp.ru.

По словам Лель, для нее главное дарить своей 17-летней дочери любовь и свет в любой ситуации.

«Неважно, переживания это или любовь — что испытывает твой ребенок — главное всегда обнимать и говорить, что ты любишь. Каждый день успокаивать. Я всегда говорю так: «Это пройдет, не переживай». У каждого есть свои вопросы в этом мире», — поделилась певица.

Артистка назвала любые переживания нормальным процессом, подчеркнув, что это свойственно всем людям. По мнению Лель, важнее всего согревать своего ребенка любовью и уделять ему достаточно внимания.

До этого Катя Лель рассказала, что ее дочь полностью погружена в процесс подготовки к ЕГЭ. По словам исполнительницы, сейчас Эмилия очень мало спит и занимается с репетиторами, которых выбрала самостоятельно.

Ранее Катя Лель высказалась о замужестве.

 
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