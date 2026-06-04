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Культура

«Литература — основа национальной идентичности»: Путин поприветствовал старт XII книжного фестиваля

У Храма Василия Блаженного стартовал XII книжный фестиваль «Красная площадь»
Пресс-служба книжного фестиваля «Красная площадь»

У Храма Василия Блаженного на Красной площади торжественно открылся 4 июня XII книжный фестиваль «Красная площадь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Помощник президента России Владимир Мединский зачитал приветственное слово от Владимира Путина. В нем глава государства назвал фестиваль одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни страны.

«Без сомнения, родной язык, литература — это основа национальной идентичности, они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль», — говорилось в послании.

На открытии также выступили председатель Организационного комитета по поддержке литературы Сергей Нарышкин и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

После приветственных речей программу «Главной сцены» открыл концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, посвященный 120‑летию Дмитрия Шостаковича. На сцене выступили: пианистка Екатерина Мечетина, трубач Сергей Стрищенко и актриса Полина Агуреева.

Ранее сообщалось, что известный хореограф из Испании представит премьеру в Москве.

 
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