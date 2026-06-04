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Культура

Известный хореограф из Испании представит премьеру в Москве

Хореограф Патрик де Бана поставил балетную программу «Эллада» в Москве
Алиса Асланова/Продюсерская компания MuzArts

Испанский хореограф немецкого происхождения Патрик де Бана представит балетную программу «Эллада» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе продюсерской компании MuzArts.

Программа «Эллада» состоит из двух одноактных балетов «Минотавр» и «Леда и лебеди». Она пройдет 15 и 22 июня 2026 года на Исторической сцене Малого Театра. В проекте дебютирует артистка балета Большого театра Полина Нецветаева-Долгалева.

В «Леде и лебеди» на музыку Эцио Боссо также примут участие Даниил Потапцев, Анастасия Сташкевич, Ольга Марченкова, Марк Орлов, Никита Капустин, Мария Богданович, Антон Савичев и хореограф Ильдар Гайнутдинов.

В «Минотавре» на музыку Макса Рихтера выступят Ильдар Гайнутдинов, Мария Богданович, Ольга Марченкова, Василий Данильчук.

Патрик де Бана назвал возвращение в Москву и выход нового балета празднованием страсти к искусству танца.

«Воссоединение с выдающимися танцовщиками Большого театра в репетиционной студии ощущается мной как погружение в мир, где танцоры вдыхают традицию и выдыхают живую красоту в каждом движении. Это творческое путешествие в эмоции и магию танца», — поделился хореограф.

Ранее премьер Большого театра раскрыл правду о последствиях непрерывных репетиций.

 
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