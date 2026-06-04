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Культура

Звезда «Трансформеров» получил условный срок за серию нападений в Новом Орлеане

Актер Шайа Лабаф признал вину в трех эпизодах насилия и получил условный срок
Armando Gallo/Global Look Press

Звезда фильма «Трансформеры» Шайа Лабаф признал себя виновным по трем эпизодам нанесения побоев в связи с инцидентом, произошедшим во время празднования Марди Гра в Новом Орлеане (США). Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, 17 февраля 2026 года Лабаф вел себя агрессивно в одном из ресторанов. Сотрудник вывел актера на улицу, где Лабаф ударил одного из потерпевших. Затем актер вернулся в заведение, повторно нанес удары тому же мужчине, а позже ударил второго человека. Удар пришелся в нос.

Суд назначил Лабафу двухлетний испытательный срок. Следующее слушание, на котором проверят соблюдение условий условного срока, запланировано на 15 июля.

Еще в феврале 2026 года в интервью YouTube-каналу Channel 5 with Andrew Callaghan Лабаф признал, что его поведение было неприемлемым. При этом актер заявил, что не намерен возвращаться в реабилитационный центр для лечения от зависимости.

«Мое поведение было дерьмовым. Я должен разобраться с этим. Значит ли это, что мне нужно снова идти в рехаб? Я не хочу этого. Не думаю, что ответы там. Если бы я считал иначе, я бы пошел», — говорил артист.

В конце марта 2026 года сообщалось, что Шайа Лабаф терроризирует членов теннисного клуба неподалеку от своего дома в Новом Орлеане.

Ранее стало известно, что Вим Вендерс изымает свой фильм из‑за обнаженной сцены с 13‑летней актрисой.

 
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