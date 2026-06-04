Ургант снялся в продолжении хитового сериала «Красная Поляна»

Второй сезон сериала «Красная Поляна» выйдет в 2026 году

Второй сезон авантюрной комедии «Красная Поляна» выйдет в 2026 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Сюжет продолжит рассказывать о жизни на Красной Поляне: туристы покоряют склоны, а местные жители ищут легкие способы заработка.

Главная героиня Саша (Рината Тимербаева) и ее друзья попадут в поле зрения Каролины (Екатерина Вилкова) из-за провальной аферы в новогоднюю ночь. Однако вместо разоблачения женщина предложит авантюристам стать ее теневой командой.

Ключевым игроком в сюжете станет бывший страж порядка Михалыч (Николай Фоменко), который вступит в противостояние с Каролиной, используя свои знания курортных тайн.

Всего в новом сезоне будет 10 серий. Съемки прошли на живописной территории всесезонного Курорта Красная Поляна и в Подмосковье.

Режиссер сезона — Роман Прыгунов. К своим ролям вернулись Николай Фоменко, Рината Тимербаева, Влад Ценёв, Полина Давыдова и другие актеры.

Новые участники актерского состава: Екатерина Вилкова, Юрий Насонов, Андрей Ургант, Игорь Жижикин, Тимур Родригез, Екатерина Шкуро.

Первый сезон «Красной Поляны» установил рекорд на «Кинопоиске», преодолев планку в 3 млн зрителей за 32 дня. Также он занял второе место в топ-10 по аудитории в период новогодних каникул, а к финалу просмотры выросли в 1,5 раза по сравнению с началом сезона.

Ранее сообщалось, что Эрнст поддержал идею Михалкова о квотировании зарубежного кино.