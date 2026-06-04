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Культура

Эрнст поддержал идею Михалкова о квотировании зарубежного кино

Гендиректор Первого Эрнст назвал правильной идею ввести квоты на западное кино
Владимир Вяткин/РИА Новости

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поддержал инициативу режиссера Никиты Михалкова о введении квот на показ зарубежных фильмов в России. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В июне 2025 года Михалков предложил ввести входной взнос в размере 5 млн рублей для зарубежных картин, которые хотят выйти на российский рынок. Также он выступил за то, чтобы 10% доходов от проката западных фильмов направлялись на рефинансирование национального кинематографа.

«Я считаю, это очень правильное решение. Во Франции происходит то же самое для иностранных картин. Деньги, которые будут поддерживать отечественный кинематограф, — это идея правильная», — прокомментировал инициативу Михалкова Эрнст.

В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры ускорить принятие решения о квотах на показ иностранных фильмов в российских кинотеатрах. Министр культуры Ольга Любимова заверила, что поручение президента будет выполнено.

Ранее сообщалось, что Табаков встал на защиту «Гамлета» с Борисовым.

 
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