Вим Вендерс изымает свой фильм из‑за обнаженной сцены с 13‑летней актрисой

Немецкий режиссер Вим Вендерс («Небо над Берлином», «Отель «Миллион долларов») сообщил, что изымает из проката свой фильм «Ложное движение» 1975 года. Об этом пишет издание Variety.

По словам Вендерса, причиной такого решения стала сцена в картине с обнаженной грудью актрисы Настасьи Кински, которой на момент съемок было 13 лет.

«Как единственный человек, который нес ответственность за «Ложное движение» в то время и кто еще жив, я признаю: тогда Настасью Кински следовало лучше защитить. За это я безоговорочно, без всяких «если» и «но» прошу прощения у тебя, Настасья», — заявил кинематографист.

В «Ложном движении» Кински сыграла немую девушку‑подростка. Variety отмечает, что актриса неоднократно призывала Вендерса выпустить новую версию фильма. Она рассказывала, что это был ее первый опыт в кино — и если бы она чувствовала себя увереннее, то не согласилась бы на подобные съемки.

Вендерс уточнил, что фильм «Ложное движение» останется недоступным до тех пор, пока не будет найдено «взаимно согласованное решение» между с Немецкой киноакадемией и Настасьей Кински.

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