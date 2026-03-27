Шайа Лабаф терроризирует теннисный клуб по соседству: «Постоянные выходки»

Американский актер Шайа Лабаф терроризирует членов теннисного клуба неподалеку от своего дома в Новом Орлеане (США). Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на уведомление, полученное членами клуба NOLTC.

В уведомлении организаторы клуба говорят о продолжающихся беспорядках, связанных с «новым соседом, чьи постоянные выходки повлияли на обстановку в клубе».

Как рассказал источник издания, сосед, о котором идет речь — это Лабаф. Спортсмены жалуются, что он регулярно сидит на крыльце через дорогу от одного из выходов из клуба и периодически выходит из себя, общаясь с приходящими и уходящими членами клуба. Он якобы предлагал членам клуба деньги за то, чтобы они поиграли с ним в теннис, и мешал работе медика.

Членов клуба попросили не вступать с ним в контакт, не отвечать ему и сообщать руководству клуба о любых серьезных инцидентах. Выход на улицу, где находится резиденция Лабафа, будет закрыт.

Департамент полиции Нового Орлеана занялся жалобами членов клуба и обещал обеспечить дальнейшее спокойствие в организации, отмечается в уведомлении.

