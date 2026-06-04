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Культура

Хилькевич раскрыла три секрета счастливой жизни

Актриса Хилькевич раскрыла три принципа баланса между личной жизнью и работой
Личный архив Анны Хилькевич

Для успешного балансирования между работой и жизнью важно следовать основным принципам. В основе здорового распределения времени между домом и профессиональной деятельностью лежат три основных правила, рассказала 360.ru на полях ПМЭФ-2026 актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич.

Первым принципом актриса назвала осознанный подход, который помогает понять важность баланса между карьерой и семьей.

«Семья — это ресурс, которым нужно наслаждаться», — подчеркнула актриса.

Второе правило, по ее мнению, заключается в освоении правил тайм-менеджемента. Так, Хилькевич призналась, что ее ежедневные дела следуют по строгому графику. Третье важное правило – это делегирование помощникам части повседневных задач, считает актриса.

Также она добавила, что важной частью своей жизни считает сегодня воспитание детей и особенно – взращивание в них чувства ответственности.

До этого Анна Хилькевич рассказала, что то уже много лет она живет по строгому календарю — чем больше проектов, тем плотнее у нее график. Она призналась, что такой режим позволяет ей совмещать актерскую деятельность с управлением двумя бизнес-проектами: детским садом и студией красоты, но добавила, что в последние годы очень мало спит из-за загруженности.

Ранее Хилькевич обвинила Диброву в двуличии после миллионной ставки на ее провал.

 
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