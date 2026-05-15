Хилькевич обвинила Диброву в двуличии после миллионной ставки на ее провал

Актриса Хилькевич посоветовала Дибровой беречь семейный бюджет в ответ на ставку
Актриса Анна Хилькевич ответила Полине Дибровой, которая публично усомнилась в ее победе на реалити‑шоу «Ставка на любовь» и поставила на это миллион рублей.

В своем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Диброва отметила, что, несмотря на богатый опыт Хилькевич в подобных проектах, та ни разу не становилась победительницей. Она заключила: «Ну что же, Ань, мне кажется, что ничего у тебя не получится и в этот раз», — и поставила на это миллион рублей.

«Удивительно, буквально пару дней назад на премьере ты со мной любезно обнималась, а теперь записываешь такие видео, где открыто называешь меня чуть ли не лузером. Приятно», — заметила в ответ Хилькевич.

Она также выразила надежду на скорую встречу с Дибровой и добавила: «Миллион, конечно, звучит очень эффектно. Но мой тебе совет, Полин, не разбрасывайся семейным бюджетом».

«Ставка на любовь» — это экстремальное реалити-шоу, где звездные пары испытывают свои отношения на прочность. Они проходят сложные испытания и делают ставки на успех друг друга. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Айза и Степан Кузьменко стали победителями первого сезона реалити. Второй сезон стартует в мае на канале «Пятница!». Среди участников — Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, Евгений Ершов и Анна Пролыгина, Марат Башаров и Ася Борисова, а также Ираклий Пирцхалава и Лена Гребенщикова.

