Анна Хилькевич раскрыла, чем жертвует ради карьеры

Актриса Анна Хилькевич призналась, что почти не спит из‑за работы

Актриса Анна Хилькевич в недавнем интервью «Леди Mail» рассказала, что уже много лет она живет по строгому календарю — чем больше проектов, тем плотнее у нее график.

«Честно говоря, многое можно успеть, если действительно этого хотеть и правильно расставлять приоритеты. Правда, есть один нюанс: я просто мало сплю», — поделилась она.

Хилькевич призналась, что такой режим позволяет ей совмещать актерскую деятельность с управлением двумя бизнес‑проектами: детским садом и студией красоты. Она не скрывает, что последние годы для ее бизнеса оказались непростыми.

«Я справляюсь за счет того, что делегирую: у меня есть надежные управляющие. Я не пытаюсь объять необъятное, а сосредотачиваюсь на поиске новых идей и контроле ключевых точек», — отметила знаменитость.

Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию. 17 сентября 2024 года Хилькевич родила третью дочь Оливию.

В октябре 2025-го Хилькевич рассказала, что готова родить четвертого ребенка. 39-летняя актриса рассказала, что к мыслям о материнстве ее подтолкнул новый сериал «День семьи», который раскрывает тему поздней беременности.

