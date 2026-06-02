«Фабрика звезд» может вернуться на Первый канал

«Продюсер от бг»: Первый канал готовит возвращение «Фабрики звезд» в 2027 году

Первый канал планирует вернуть легендарное музыкальное реалити-шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

Как утверждает СМИ, премьера обновленного проекта намечена на начало 2027 года. При этом официального анонса от Первого канала не поступало.

«Фабрика звезд» — это российское музыкальное реалити-шоу, которое поддерживает молодых исполнителей. Оно выходило на Первом канале с 13 октября 2002 по 9 декабря 2007 года и с 12 марта 2011 по 6 июля 2012 года.

Среди выпускников проекта — Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Тимати и другие артисты.

В марте 2024 года вышел проект «Новая Фабрика звезд», в котором наставниками выступили Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Певица Мария Гордеева стала победительницей музыкального проекта. Девушка получила три миллиона рублей в качестве приза на развитие в творчестве.

