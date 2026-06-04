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Культура

Табаков встал на защиту «Гамлета» с Борисовым

Актер Павел Табаков не согласился с критиками спектакля «Гамлет»
Пресс-служба конкурса «Лавры»

Актер Павел Табаков в беседе с РИА Новости не согласился с критикой в адрес спектакля «Гамлет» МХТ имени Чехова.

Табаков уточнил, что посмотрел «Гамлета». Он назвал постановку интересной, которая имеет место быть. Артист охарактеризовал актеров спектакля прекрасными. Он напомнил, что искусство субъективно, поэтому оно может вызывать горячие споры.

«Я не очень согласен с критикой. Во-первых, есть театральная солидарность. Во-вторых, это эксперимент, круто, что он идет на основной сцене», — отметил артист.

Табаков признался, что с радостью бы присоединился к участию в спектакле, но считает это сейчас неуместным.

«В любом случае режиссер выбрал себе команду, он с ней работал, поэтому сейчас пробиваться в спектакль, в котором уже сыгранный состав, как-то глупо», — заявил актер.

Премьера «Гамлета» прошла в театре МХТ им. Чехова. Главные роли в постановке исполняют Юра Борисов, Кузьма Котрелев, Софья Шидловская, Анна Чиповская, Артем Быстров, Андрей Максимов и Наташа Швец. Режиссером выступил Андрей Гончаров.

После премьеры с критикой на спектакль обрушился актер Олег Меньшиков – он назвал постановку Андрея Гончарова театральной катастрофой. Актер добавил, что некоторые зрители призывают искать в спектакле дополнительные смыслы. По мнению Меньшикова же, в постановке «нет ни одной мысли».

Ранее Кушанашвили раскритиковал игру Борисова.

 
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