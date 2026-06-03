Автор «Дневника хача» о жизни в США: «Это рай и ад»

Блогер Амиран Сардаров признался, что пожалел о переезде в США

Автор YouTube-проекта «Дневник хача» Амиран Сардаров рассказал, что попытка переехать в США обернулась для него разочарованием. Об этом блогер рассказал изданию «Лента.ру».

По словам Сардарова, он столкнулся с трудностями жизни за границей из-за слабого владения английским языком и непонимания местного менталитета.

«Вы не путайте ПМЖ с туризмом. Это рай и ад», — процитировал блогер популярный анекдот.

Сардаров отметил, что, несмотря на негативный опыт, он планирует и дальше посещать Америку как турист. Блогер уточнил, что у него есть действующая грин‑карта, дающая право на проживание и работу в США.

В марте 2024 года Сардаров сравнивал возвращение из США в Россию с выходом из тюрьмы. Он признавался, что испытал большой стресс от осознания, что ему придется начинать жизнь с чистого листа в Америке.

Амиран Сардаров — блогер, получивший широкую известность как автор YouTube‑проекта «Дневник хача». Этот проект был запущен в 2015 году. В блоге Сардаров показывал свою жизнь и общение с разными людьми, сочетая развлекательный контент с элементами реалити.

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