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Популярный блогер сравнил возвращение в Россию из США с отбытым тюремным сроком

Блогер Амиран Сардаров сравнил возвращение в Россию с выходом из тюрьмы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Блогер Амиран Сардаров в интервью бизнесмену Александру Пименову сравнил возвращение из США в Россию с выходом из тюрьмы.

«Очень напрягаешься по этому поводу, а потом перенапрягаешься. Возвращаешься домой так, как будто из тюрьмы вышел. Откинулся и приехал домой: «А-а-а, классно, пельмени, борщ, мама, русская речь и так далее», — отметил Сардаров.

Автор блога «Дневник хача» признался, что ему очень нравится бывать в Америке в качестве туриста, но когда он попытался переехать в США насовсем, то столкнулся с рядом трудностей. По словам Сардарова, в определенный момент он осознал, что ему придется начинать жизнь с чистого листа, что вызвало у блогера большой стресс.

Зимой Амиран Сардаров на премьере фильма «Елки 10» рассказал о роли мечты. По словам блогера, он мечтает о роли, ради которой нужно было бы преодолевать себя. В качестве примера он назвал персонажей-«мерзавцев» и маньяка Андрея Чикатило. В новых «Елках» персонаж Сардарова — мошенник, и актер считает, что неплохо справился с ролью.

Ранее Тимур Родригез рассказал об уловке Алексея Чумакова на одном из вокальных телешоу.

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