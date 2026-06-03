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Культура

Валерий Сюткин назвал три лучших песни советской эстрады

Валерий Сюткин рассказал, что перепел одну из лучших песен советской эстрады
Пресс-служба клуба «Космонавт»

Песня Андрея Эшпая «А снег идёт» на стихи Евгения Евтушенко является одной из самых лучших композиций советской эстрады. Таким мнением в интервью с проектом «Сноб» поделился заслуженный артист России Валерий Сюткин.

Отвечая на вопрос о трёх лучших советских эстрадных песнях, Сюткин отметил, что знаменитая композиция «А снег идёт» до сих пор ассоциируется у него с Новым годом – по мнению музыканта, это очень красивая песня.

«Вторая… Конечно, Александра Николаевна Пахмутова с дядей Колей Добронравовым: «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были»… Тут не смогу выбрать одну, всё шедевры, — признался Сюткин. — А третья пусть будет «Август» Яна Френкеля».

К слову, последнюю песню исполнитель перепевал – по его словам, тогда блестящий джазовый гитарист, народный артист России Алексей Кузнецов похвалил его тембр голоса, отметив особый «доверительный сип». По его предложению Сюткин согласился записать песню в своём исполнении.

Также музыкант рассказал, текст какой композиции своего авторства считает самым лучшим – по его словам, это «Шанхай-блюз». Сюткин признался, что написать стихи в своё время его уговорил певец, музыкант Евгений Маргулис, добавив, что вообще не специализируется на написании текстов песен, однако иногда ему это удаётся. К успешным примерам стихов своего авторства он отнёс, в частности, такие песни, как «Дорога в облака», «Я — то, что надо», отметив, что для него их создание — это «абсолютная удача». По словам музыканта, процесс написания текстов к этим композициям напомнил ему подключение к некоему «провайдеру», по которому ему надиктовали стихи.

Напомним, 20 июня Валерий Сюткин, группа «Браво», а также другие известные исполнители примут участие в «Пикнике Афиши-2026». В этом году фестиваль пройдёт в музее-заповеднике «Коломенское», а продолжится 8 августа на территории Елагина острова.

Также на фестивале запланировано выступление таких артистов, как ЛСП, OG Buda, Mayot, hehehe, «Озера», «Стоунд», Rsac, шоукейсы «Лауд Бойз», FRWRD Music и Carnival Records и других.

Ранее Сюткин назвал подвигом результаты российской паралимпийской сборной.

 
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