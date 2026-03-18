Сюткин назвал подвигом результаты российской паралимпийской сборной

Паралимпийская сборная России, представленная на состязаниях в Италии всего шестью спортсменами, добилась выдающегося результата. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил певец Валерий Сюткин.

«Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом человеческого характера и нашего национального духа. У нас была беспрецедентно маленькая команда — всего шесть человек. Но они сумели войти в тройку лучших в общем медальном зачете. И это огромная победа», — подчеркнул артист.

Он также назвал текущий результат «первой ласточкой» новых высот российских олимпийцев.

Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российская сборная завоевала в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Три награды высшей пробы атлеты выиграли в последний день, 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян, а потом паралимпийским чемпионом стал Алексей Бугаев, который на этих играх также стал двукратным бронзовым призером.

