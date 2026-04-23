«Пикник Афиши» объявил вторую волну артистов

Валерий Сюткин и «Браво» выступят на «Пикнике Афиши-2026»

Организаторы «Пикника Афиши-2026» объявили вторую волну артистов, которые выступят на фестивале в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает компания «Афиша».

Во вторую волну артистов, которые выступят на четырех сценах фестиваля в Москве 20 июня, вошли «Браво», Валерий Сюткин, ЛСП, OG Buda, Mayot, hehehe, «Озера», «Стоунд», Rsac, шоукейсы «Лауд Бойз», FRWRD Music и Carnival Records

Также 8 августа в Санкт-Петербурге выступит группа «Озера» и дуэт Мальбэк & Сюзанна.

Ранее организаторы «Пикника Афиши» объявили первую волну артистов, в которую вошли Feduk, Slava Marlow, «Капсайз», шоукейсы лейблов FRWRD Music и Carnival Records и Сергей Бобунец.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши» пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» и 8 августа 2026 года на территории Елагина острова.