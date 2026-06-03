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Культура

Барановская об отношениях с Гордоном: «Всегда у него спрашиваю»

Телеведущая Барановская заявила, что может обсуждать с Гордоном любые темы
Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press

Телеведущая Юлия Барановская раскрыла подробности своей дружбы с коллегой, журналистом Александром Гордоном. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

По словам Барановской, они с Гордоном могут обсуждать абсолютно любые темы, в том числе личную жизни и различные исторические моменты.

«Если я что-то не понимаю в каком-то аспекте, в том, что происходит, если кто-то что-то сказал, заявил и так далее, я всегда у него спрашиваю», — поделилась знаменитость.

Телеведущая даже назвала своего коллегу персональной поисковой системой и голосовым помощником.

В январе Юлия Барановская призналась, что не состоит в романтических отношениях. При этом телеведущая подчеркнула, что не готова связывать свою жизнь с молодым парнем. По ее словам, новые отношения у нее должны быть с ровесником.

В 2003 году Юлия Барановская познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным. У знаменитостей завязались отношения, которые они официально так и не зарегистрировали. Спустя семь лет пара рассталась. У экс-возлюбленных растут общие сыновья Арсений и Артем, а также дочь Яна.

Ранее Барановская высказалась о свадьбе Гордона с 23-летней девушкой.

 
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