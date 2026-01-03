Размер шрифта
Юлия Барановская не готова связывать жизнь с молодым партнером

Ведущая Барановская заявила, что не готова строить отношения с молодым парнем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Юлия Барановская в беседе с mk.ru призналась, что не состоит в отношениях.

Также звезда рассказала о критериях выбора партнера. Она заявила, что не готова связывать жизнь с молодым парнем. По словам телеведущей, в идеале новые отношения у нее должны быть с ровесником.

«Если вы спрашиваете про моего мужчину, про будущего супруга, то пока такого нет. [Партнер] должен быть щедрым. Это правильно. Я очень не люблю скупость в мужчинах. Считаю, что они все должны быть щедрыми. Самое главное это — ответственность. Чтобы отвечал за те слова, которые произнес. Для меня в моем возрасте это уже, наверное, самое главное. Просто, чтобы он отвечал за все то, что говорил», — поделилась Барановская.

Футболист Андрей Аршавин в 2003 году познакомился с Юлией Барановской. У пары завязались романтические отношения, которые они официально так и не зарегистрировали, а через семь лет расстались. У экс-возлюбленных трое общих детей: 12-летний Арсений, 19-летний Артем и 17-летняя Яна.

