Машков поблагодарил Путина

Актер Владимир Машков поблагодарил Путина за создание ПФКИ
Актер и режиссер Владимир Машков поблагодарил Владимира Путина за создание Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Его слова передает ТАСС.

Машков назвал ПФКИ мощным инструментом поддержки культуры. Актер также поблагодарил администрацию президента, генерального директора ПФКИ Романа Карманова за интенсивную помощь с развитием учреждений культуры и общественных организаций.

В мае Президентский фонд культурных инициатив отметил пятилетие со дня создания. Учреждение образовали 17 мая 2021 года указом президента России Владимира Путина.

Фонд вел обучающую программу по социокультурному проектированию: вебинары, марафоны, видеокурсы и подкасты. Команда выезжала в регионы для тренингов. В 34 регионах открыли 37 проектных офисов (4 — в Белгородской области). Представительства заработали в Красноярске и Хабаровске.

В фонде отметили, что ПФКИ стал единственным грантооператором в стране, поддерживающим на равных правах НКО, муниципальные и коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей.

