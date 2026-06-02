Успенская отреагировала на скандал с изгнанием Седоковой со сцены на ее концерте

Успенская заявила, что разберется со скандалом с Седоковой на ее концерте

Исполнительница шансона Любовь Успенская заявила, что не знала о ситуации с изгнанием певицы Анны Седоковой со сцены во время ее концерта. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что ее это очень расстроило, и пообещала разобраться в ситуации.

Напомним, сообщалось, что на концерте Успенской во время исполнения одной из песен к Седоковой, которая вышла поддержать коллегу, подошел мужчина и прогнал ее со сцены, заявив, что она «не смеет выходить на сцену». Певица призналась, что ее максимально унизили слова незнакомца, который не был сотрудником заведения.

Успенская же отметила, что ее обрадовало посещение Седоковой и выход звезды на сцену.

«Я исполняла свою песню «К единственному, нежному», и потом подошла Анечка, она меня обняла, и мы спели с ней небольшой отрывок. Но я не знала, что ее кто-то прогнал со сцены», — призналась шансонье.

Успенская добавила, что ее эта ситуация возмутила, а также пообещала разобраться с этим.

Отметим, что Седокова, комментируя скандал, заявила, больше не придет в это заведение и не выйдет на сцену, как бы ее ни уговаривали друзья.

Напомним, до этого разгорелся конфликт между Успенской и певицей Люсей Чеботиной. Он начался с того, что звезда шансона прокомментировала видео о певице, заявив о неприязни к ней. На сторону молодой артистки публично встали ее мама и Филипп Киркоров. Чеботина позднее призналась в беседе с «Газетой.Ru», что не в курсе причины конфликта, отметив, что не держит на коллегу зла.

