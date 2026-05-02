Любовь Успенская раскрыла возраст молодого возлюбленного

Новым избранником Успенской стал мужчина на 30 лет моложе певицы

Певица Любовь Успенская раскрыла возраст своего молодого возлюбленного. О личной жизни она поговорила на шоу «Женский форум».

72-летнюю артистку спросили, были ли у нее отношения с большой разницей в возрасте.

«Были и есть. Небольшая разница, всего 30 лет», — призналась она.

Кто является ее избранником, певица раскрывать не стала, однако подчеркнула, что ее идеал — занятой бизнесмен, с которым можно видеться раз в год, пока он в командировках, а она на гастролях.

Недавно Любовь Успенская одобрила нового возлюбленного дочери Татьяны Плаксиной Артема.

«Этот мальчик меня не раздражает. С ним можно поговорить, пообщаться», — поделилась исполнительница.

Ранее Успенская обиделась на Славу из-за Киркорова.