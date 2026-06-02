В Санкт-Петербурге отменили выступления Шнурова

Архив Сергея Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причина отмены неизвестна. Шнуров должен был стать хедлайнером площадки Т-Двор 5 июня. В рамках форума певец также был задействован в мероприятиях системы международных расчетов А7 4 июня, закрытом приеме в Новой Голландии и сцене в Никольских рядах.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

2 июня председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург. Он был направлен президентом США Дональдом Трампом для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Ожидается, что 4 июня американский чиновник выступит на сессии «Россия — США: диалог культур». В аэропорту Пулково его встретили, в том числе сотрудники посольства США в России. От комментариев по прибытии Кук отказался.

