В Санкт-Петербурге отменили выступления Шнурова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причина отмены неизвестна. Шнуров должен был стать хедлайнером площадки Т-Двор 5 июня. В рамках форума певец также был задействован в мероприятиях системы международных расчетов А7 4 июня, закрытом приеме в Новой Голландии и сцене в Никольских рядах.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

2 июня председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший прибыл в Санкт-Петербург. Он был направлен президентом США Дональдом Трампом для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Ожидается, что 4 июня американский чиновник выступит на сессии «Россия — США: диалог культур». В аэропорту Пулково его встретили, в том числе сотрудники посольства США в России. От комментариев по прибытии Кук отказался.

