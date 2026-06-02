Пуля застряла в бедре у потомка Пушкина: «Удалять нецелесообразно»

Потомок Пушкина Андрей Де Торби раскрыл детали пережитого ограбления. Московского юриста цитирует Life со ссылкой на Shot.

Де Торби утверждает, что стал жертвой спланированного ограбления. Он подтвердил, что накануне вечером в Измайловском парке к нему подошел молодой человек и отвлек внимание вопросом, после чего ударил в лицо и стал душить, а подбежавший подельник выстрелил в бедро из пневматики. Нападавшие скрылись с телефоном Де Торби, но были задержаны.

По словам 39-летнего юриста, пуля застряла в бедре на глубине около полутора сантиметров.

«Одни врачи говорят, что необходимо удалять, другие — что удалять нецелесообразно», — делится он.

Нападавшим — 23-летнему Руслану Шейху и 26-летнему Соломону Израилову — грозит до семи лет колонии, против них возбуждено дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия».

