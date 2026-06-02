Потомка Пушкина обстреляли и ограбили в Москве

Граф Андрей Де Торби — потомок Александра Пушкина по материнской линии — обратился в полицию с заявлением о нападении. Об этом сообщает Life cо ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Измайловском парке. По словам Де Торби, злоумышленников было двое. Они выстрелили в него из пистолета — пуля попала в левое бедро, а также похитили смартфон за 80 тыс. рублей, нанесли ушибы и ссадины на лицо.

Как утверждает SHOT, подозреваемые — 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов — уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В марте 2019 года сообщалось, что в Москве полицейский избил потомка поэта Александра Пушкина. Дебошир угрожал Де Торби пистолетом, а затем ударил по лицу.

