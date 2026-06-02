Потомка Пушкина обстреляли и ограбили в Москве

SHOT: граф Андрей Де Торби обратился в полицию после вооруженного ограбления
Telegram-канал «SHOT»

Граф Андрей Де Торби — потомок Александра Пушкина по материнской линии — обратился в полицию с заявлением о нападении. Об этом сообщает Life cо ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Измайловском парке. По словам Де Торби, злоумышленников было двое. Они выстрелили в него из пистолета — пуля попала в левое бедро, а также похитили смартфон за 80 тыс. рублей, нанесли ушибы и ссадины на лицо.

Как утверждает SHOT, подозреваемые — 23-летний Руслан Шейх и 26-летний Соломон Израилов — уже задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.

В марте 2019 года сообщалось, что в Москве полицейский избил потомка поэта Александра Пушкина. Дебошир угрожал Де Торби пистолетом, а затем ударил по лицу.

В начале мая сообщалось, что герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой по мнению россиян.

В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд swag gap («разрыв в стиле» — перевод с английского). Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадения в образе жизни, стиле, увлечениях и интересах.

Ранее сообщалось, что в ограблении Лувра нашли «бельгийский след».

 
