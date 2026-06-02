В ограблении Лувра нашли «бельгийский след»

В рамках расследования кражи из Лувра, произошедшей 19 октября 2025 года, следователи вышли на новую версию, связанную с Бельгией. Об этом сообщает Le Parisien.

Бельгийская полиция задержала несколько подозреваемых (Абдулай Н., Геламалла А., Слиман К. и Рашид Х.) из Восточной Европы во время рядового дела о краже груза. При обыске мобильных телефонов задержанных следователи обнаружили фотографии Лувра — в том числе снимки галереи Аполлона, откуда были похищены королевские драгоценности Франции.

Улики были переданы специалистам Центрального управления по борьбе с торговлей культурными ценностями. Сейчас эксперты устанавливают, как и когда были сделаны фотографии, а также их возможную связь с ограблением.

Восемь ювелирных изделий из коллекции французской короны, оцененных в более €88 млн, до сих пор не найдены. Следователи опасаются, что сокровища могли попасть к скупщикам краденого в Бельгии или воры разобрали изделия, чтобы продать их по частям. Не исключается также, что за кражей стоял состоятельный коллекционер, который хотел заполучить предметы.

