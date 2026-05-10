Сафронов написал картину, посвященную освобождению Сталинграда

Художник Никас Сафронов нарисовал картину, посвященную освобождению Сталинграда. Об этом сообщает kp.ru.

Сафронов назвал работу «Память поколений». В центре композиции изображена девочка в красной юбке с большим флагом со Сталиным. По задумке, она идет по освобожденному Сталинграду в мае 1945 года. На ее фоне нарисован советский солдат, танк и памятник «Родина-мать».

«Даже несмотря на попытки отрицания роли России, никто не может позволить себе отрицать вклад советского народа в освобождение мира от фашизма. Именно об этом сегодня говорит и позиция президента России, неоднократно подчеркивавшего ключевую роль советского народа в Победе», — заявил художник.

Сафронов также выступил с поддержкой инициативы вернуть Волгограду название Сталинград.

В июне 2025-го Сафронов заявил о своей готовности написать портрет Владимира Путина, если ему представится такая возможность. По словам художника, он был бы рад, если бы глава государства попозировал ему.

Ранее Путин наградил Никаса Сафронова.