Россияне назвали самую контрастную пару в литературе

Герои романа Александра Пушкина Евгений Онегин и Татьяна Ларина оказались самой контрастной парой по мнению россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в дейтинг-сервисе VK Знакомства и книжном сервисе Литрес со ссылкой на свой опрос.

В рамках опроса россияне выбирали пару в литературе, которая олицетворяет современный тренд swag gap («разрыв в стиле» — перевод с английского). Этот термин описывает разницу между партнерами в социальном и культурном плане, их несовпадения в образе жизни, стиле, увлечениях и интересах.

По мнению респондентов, swag gap разрушил отношения таких литературных пар, как Евгений Онегин и Татьяна Ларина; Алексей Вронский и Анна Каренина; Андрей Болконский и Наташа Ростова. При этом россияне отметили, что swag gap не помешал построить роман таким героям, как Мастер и Маргарита, Эдвард Каллен и Белла Свон; Кристиан Грей и Анастейша Стил.

Опрошенные также назвали деструктивные факторы, влияющие на отношения в подобных парах. Так они заявили, что разница в жизненных ценностях, ритме жизни, а также в социальном статусе и доходе могут помешать в построении крепкого союза.

