Музыкальный критик оценил попытки Волочковой стать певицей

Критик Соседов: Волочкова поет хорошо для камерных концертов и корпоративов
Ирина Иорданова

Критик Сергей Соседов заявил, что решившая начать музыкальную карьеру балерина Анастасия Волочкова действительно обладает вокальными данными – по его мнению, у нее неплохой голос. Однако вряд ли танцовщица сможет достичь уровня музыкальных мэтров – ее уровня достаточно для камерных концертов и корпоративов, заявил он Общественной Службе Новостей.

«Мне нравится то, что Настя пытается развиваться не только в балете, но и в музыке. У нее есть голос. Он неплохой! Она может выступать на публике, из всего этого симбиоза можно сделать прекрасное шоу: танец и песня», — считает музыкальный критик.

При этом он отметил, что ей не стоит выступать с исполнением песен перед очень широкой публикой, так как для этого необходимо сначала провести большую работу над улучшением вокальных данных. До уровня великих мэтров балерина не дорастет, поэтому с ними ей тягаться не нужно, заключил Соседов.

Напомним, до этого экс-солистка Большого театра рассказала о планах продолжить карьеру в музыкальном направлении и записать альбом. Она заявила, что это сделает ее «главной певицей всея Руси», а в будущем в планах у артистки – исполнять песни и танцевать под них.

Ранее Волочкова раскрыла, чем будет заниматься после ухода из балета.

 
