Эмилия Кларк чувствовала вину за выживание после кровоизлияния в мозг

Актриса Эмилия Кларк призналась в интервью Variety, что испытывала чувство вины выжившего после двух эпизодов кровоизлияния.

Первый инцидент произошел вскоре после завершения съемок первого сезона «Игры престолов»: Кларк потеряла сознание в тренажерном зале, и врачи диагностировали кровоизлияние в мозг. Второй аналогичный случай случился после окончания третьего сезона.

«Несколько лет я ощущала, будто обманула судьбу, и теперь она непременно вернется за мной. Мне казалось, что я сделала что-то не так и не имею права находиться здесь», — поделилась актриса.

Также Кларк с юмором отметила, что перенесенные травмы, возможно, повлияли на ее актерские способности. Она добавила с улыбкой: «Возможно, некоторые с этим согласятся».

Кларк сыграла Дейенерис Таргариен в фэнтезийном сериале HBO «Игра престолов». Она снималась в проекте с первого сезона, который вышел в 2011 году, до финала — в 2019-м.

В январе сообщалось, что Кларк чуть не сломала ребро во время съемок нового сериала платформы Peacock «Пони» о шпионках в СССР. По словам актрисы, причиной произошедшего оказались интенсивные съемки интимных сцен: ей пришлось «очень активно целоваться» с несколькими партнерами по съемочной площадке.

