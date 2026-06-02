Исполнителя хита «Gangnam Style» судят за махинации с психотропными препаратами

В Южной Корее певца и рэпера Psy (настоящее имя Пак Чэ Сан) доставили в прокуратуру по подозрению в получении психотропных препаратов по рецепту через третьих лиц. Об этом сообщает Korea Times со ссылкой на полицию Сеула.

Исполнителя хита «Gangnam Style» обвиняют в том, что в период с 2022 по 2025 год его менеджер и другие третьи лица получали за артиста психотропные препараты «Ксанакс» и «Стилнокс» по доверенности. Рецепты на лекарства были выписаны в ходе лечения Пак Чэ Сана в университетской больнице Сеула в период с 2022 по 2025 год.

Всего, по данным полицейских, в рамках этого дела были 29 мая арестованы шесть человек, включая Psy, его менеджера и врача, который выписал лекарства. Все они доставлены в прокуратуру.

Согласно действующему южнокорейскому законодательству, только пациент, который непосредственно обращался к врачу, может получать лекарства по рецепту. Нарушения караются тюремным заключением на срок до одного года или штрафом в размере до 10 миллионов вон ($6,59 тысячи).

«Ксанакс» и «Стилнокс» — психотропные препаратами, используемые для лечения нарушений сна, тревожных расстройств и депрессии. Из-за высокого риска возникновения зависимости от этих лекарств пациенту требуется очное обследование и выписка рецептов.

Работающее с Psy агентство пообещало активно сотрудничать с любым дальнейшим расследованием прокуратуры.

